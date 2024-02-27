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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 08:52

NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı 'Dynamic Manta 2024' başladı

NATO'nun denizaltı savunma harbi konusunda müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği 'Dynamic Manta 2024 (DYMA 24)' tatbikatı bugün başladı.

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