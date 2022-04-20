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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:08

Müze gibi bilim istasyonu; 'Y Üssü'

Birleşik Krallık'ın Antarktika Horseshoe Adası'nın kuzeyinde bulunan 'Y Üssü', ziyaretçilere adeta bir zaman makinesi deneyimi yaşatıyor.

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