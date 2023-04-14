Mescid-i Aksa'da ramazanın dördüncü cuma namazı! 250 bin Müslüman saf tuttu

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi, Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda "Mescid-i Aksa'da cuma namazı" yoğunluğu yaşandı.

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Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra en kutsal üçüncü cami Mescid-i Aksa'nın bahçe ve avlularını da doldurarak saf tuttu.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının dördüncü cumasına 250 bin kişi katıldı.

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Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de tıklım tıklım dolan Harem-i Şerif'te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.

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Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın girişi, çevresi ve Eski Şehir sokaklarında İsrail polisinin yoğunluğu dikkati çekti.

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"Mübarek Aksa yalnızca Müslümanlara aittir"

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri, verdiği cuma hutbesinde, ramazanın son on günündeki Kadir Gecesi'nin faziletine işaret etti.

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Şeyh Sabri, İsrail güçlerinin ramazan günlerinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyerek, onlarca Filistinliyi yaraladığı saldırılarına değinerek, işgale karşı Aksa'yı doldurmanın önemini vurguladı.

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Aksa'nın İsrail askerleri tarafından "defalarca vahşice saldırıya uğradığına" dikkati çeken Şeyh Sabri, bu saldırılara karşı Aksa'da "ibadet ederek ve itikafa girerek gönüllü nöbet tutanlar ve sebat edenlerden" övgüyle söz etti.

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Filistinli alim, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa onlar (İsrail askerleri) için kutsal olamaz, olsaydı askerlerle bu şekilde buraya saygısızca girmezlerdi. Dünyada Aksa dışında böyle saldırılara maruz kalan başka bir ibadethane daha yoktur.

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Mübarek Aksa yalnızca Müslümanlara aittir. Zamansal ve mekansal olarak bölünemez; müzakere ve tavize açık değildir. Herkes bilmelidir ki Müslümanların imani ve stratejik duruşu budur."

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İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı

İsrail güçleri, ramazanın dördüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e geçişini engelledi.

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İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktası ile şehrin güneyindeki "300" isimli kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

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İsrail güçleri, yaş sınırına uymasına rağmen "güvenlik" gerekçesiyle bazı erkeklerin girişine izin vermedi. Çok sayıda kişi, çeşitli nedenlerle kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kaldı.

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İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceğini açıklamıştı.

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45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.

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Harem-i Şerif'te her yıl ramazan boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 250 bine kadar çıkıyor.

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İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları

İsrail güçlerinin, geçen hafta Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a da sıçrayarak bölgede tansiyonu yükseltmişti.

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Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

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İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

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Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmış, çoğu Filistinlinin Aksa'ya girişi engellenmişti.

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