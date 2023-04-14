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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 17:19

Mescid-i Aksa'da ramazanın dördüncü cuma namazı! 250 bin Müslüman saf tuttu

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli ve yabancı Müslüman ramazan ayının dördüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

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