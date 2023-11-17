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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:58

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor! Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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