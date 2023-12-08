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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 13:05

Mescid-i Aksa'da Cuma vakti hüzünlü sessizlik

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.

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