Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor

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ABD'nin California eyaletinde bulunan Mead Gölü, 2000 yılından itibaren su seviyesi kuraklığa bağlı olarak düşmeye başladı.

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Suların çekilmesine bağlı olarak 1 Mayıs'ta metal bir fıçının içine saklanmış ceset kalıntıları bulan polis, bu sefer 7 Mayıs'ta bir insana ait kemiklerin bulunduğunu açıkladı.

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Yapılan açıklamada gölün kurumaya devam etmesi halinde daha fazla ceset bulunabileceği belirtildi.

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Ulusal Park Hizmetleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iskelet kalıntılarının Mead Gölü'nün Callville Körfezi'nde keşfedildiğini belirtilerek soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

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Gölden 1 Mayıs'ta metal bir fıçı içinde insan kemikleri, balıkçılar tarafından bulunmuş, polis fıçı içindeki kişinin silahla vurulma sonucu ölmüş olabileceğini ve kıyafetlere bakarak olayın 70'ler veya 80'lerde meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.

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Esrarengiz cinayetlerin sırrı henüz çözülemese de polis ölümlerin nedeninin mafyadan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.