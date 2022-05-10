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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 17:22

Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor

ABD'de kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Mead Gölü'nde, sular çekildikçe insan kalıntıları ortaya çıkmaya başladı. İlk defa 1 Mayıs'ta metal bir varilin içinden çıkan kemiklerden sonra bu sefer insan iskeleti kalıntıları bulundu. Polis, gölden daha fazla insan kalıntısı çıkabileceğini belirtti.

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