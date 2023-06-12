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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 16:38

Mayon Yanardağı binlerce kişiyi yerinden etti! Lav akıntıları başladı

Filipinler'de lav nehirleri nedeniyle tahliyeler sürüyor. Mayon Yanardağı'ndan çıkan lav nedeniyle halka acil durum sığınaklarına tahliye için hazırlanmaları uyarısı yapıldı.

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