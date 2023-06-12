Mayon Yanardağı binlerce kişiyi yerinden etti! Lav akıntıları başladı

Filipinler'in başkenti Manila'daki ülkenin en aktif yanardağı Mayon'un eteklerindeki lav akıntıları sebebiyle bölgedeki yüksek risk alanında "zorunlu tahliyeler" sürüyor.

Filipinler'deki 24 aktif volkandan biri olan Mayon Yanardağı'nın güney yamacında dün gece yoğun lav akıntıları başladı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağ faaliyetinin şiddetlenmesi durumunda alarm seviyesinin yükseltildiğini bildirdi.

Enstitü, tahliye bölgesinin genişletilebileceğini ve halkın acil durum sığınaklarına tahliyesi için hazırlanmaları uyarısında bulundu.

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Yasak olmasına rağmen bölgede tarımla uğraşan köylüler yaşıyor. Yüksek risk alanından çiftlik hayvanları da tahliye ediliyor.