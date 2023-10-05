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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 11:38

Masai Mara'daki hayvanlar onlara emanet! 'İsimsiz kahramanlar'

Kenya'nın güneybatısındaki Afrika'nın en büyük yaban hayatı rezervlerinden biri olarak bilinen Masai Mara, 'isimsiz kahramanlar' tarafından korunuyor.

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