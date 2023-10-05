Masai Mara'daki hayvanlar onlara emanet! 'İsimsiz kahramanlar'

Afrika bölgesi için en yoğun fil koridorlarından biri olarak anılan Masai Mara koridoru Kenya ile Tanzanya arasında yer alıyor.
Fil sürüleri yıl içerisinde, yiyecek ve su arayışı ile bölgede ilerlerken kuraklığın yaşandığı dönemlerde bölgede bulunan hayvan nüfusu da artış gösteriyor.
Vahşi hayvanlar için gerekli yiyecek ve su ihtiyacını karşılaması sebebiyle kalabalıklaşan bölge kaçak avcılar için de bir avlanma noktası haline geliyor.
Masai Mara'nın korucuları her sabah günün ilk ışıklarıyla ekipmanlarını kuşanıp hayvanlara yönelik olası bir saldırıyı engellemek üzere bölgede devriye geziyor.