Masai Mara'daki hayvanlar onlara emanet! 'İsimsiz kahramanlar'

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Afrika bölgesi için en yoğun fil koridorlarından biri olarak anılan Masai Mara koridoru Kenya ile Tanzanya arasında yer alıyor.

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Fil sürüleri yıl içerisinde, yiyecek ve su arayışı ile bölgede ilerlerken kuraklığın yaşandığı dönemlerde bölgede bulunan hayvan nüfusu da artış gösteriyor.

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Vahşi hayvanlar için gerekli yiyecek ve su ihtiyacını karşılaması sebebiyle kalabalıklaşan bölge kaçak avcılar için de bir avlanma noktası haline geliyor.

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Masai Mara'nın korucuları her sabah günün ilk ışıklarıyla ekipmanlarını kuşanıp hayvanlara yönelik olası bir saldırıyı engellemek üzere bölgede devriye geziyor.

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