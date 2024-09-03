M çiçeği kabusu... Halk sağlığı için acil durum ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgını hızla yayılırken diğer ülkelerede yayılma tehlikesi bulunuyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), M çiçeği (mpox) salgını devam ederken başkent Kinşasa'daki bir sağlık merkezinde virüsle mücadele sürüyor.
M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.
Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.