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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2024 Salı 11:26

M çiçeği kabusu... Halk sağlığı için acil durum ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), M çiçeği kabusu devam ediyor. Afrika Birliği, Afrika ülkeleri için acil durum ilan etti. İşte ayrıntılar...