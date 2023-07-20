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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:27

Lübnan-İsrail sınırında sıcak dakikalar! Beton bariyerler yerleştirmesi gerginliğe yol açtı

İsrail ordusunun Lübnan sınırında tel örgülerin yer aldığı noktaları beton bariyerlerle güçlendirmeye başlaması bölgede gerilimi yeniden yükseltti.

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