Los Angeles'ta yangın mağduru hayvanlar güvenli alanlara taşınıyor
ABD'nin Los Angeles kentinde bir haftadır devam eden orman yangınları nedeniyle sahipsiz evcil hayvanlar, yangından etkilenen hayvan barınaklarından güvenli bölgelere transfer ediliyor. Yetkililer, yangınlardan etkilenen evcil hayvan sahiplerinin yardım için barınaklarla iletişime geçebilecekleri aktardı ve hayvan barınakları için bağış çağrısında bulundu. Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.