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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:33

Kuzey Işıkları pek çok yerde görüldü!

Kuzey Işıkları, dünyanın pek çok bölgesinde görüldü.

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