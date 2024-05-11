Kuzey Işıkları pek çok yerde görüldü!

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Danimarka'nın Liseleje kentinde güzel görüntüler oluşturdu.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Hollanda'nın Eindhoven kentinde güzel görüntüler oluşturdu.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Slovakya'nın Kosice Bölgesi'ndeki Debrad köyünde güzel görüntüler oluşturdu.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), ABD'nin New York eyaletindeki Rochester bölgesinde güzel görüntü oluşturdu.