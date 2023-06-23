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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 10:43

Kutsal topraklarda hacı adayları Türk hekimlerince tedavi ediliyor

Kutsal topraklarda rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesi'nde şifa buluyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sağlık çalışanlarını ve hasta hacı adaylarını hastanede ziyaret etti.

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