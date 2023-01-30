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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 11:28

Küçük kız kardeşler, güneşten korunarak yaşıyor! Çok acılı ve zorlu bir hayat

Suriye'de Halep ilinin batı kırsalında yaşayan 8 ve 10 yaşındaki Nur ve Zeynep kardeşler, halk arasında 'güneşe çıkamama hastalığı' olarak bilinen Kseroderma Pigmentozum hastalığı yüzünden çok acılı ve zorlu hayat yaşıyor.

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