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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 09:39

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü İngiliz basınında! Tarihe geçecek sayılarını hazırladı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz gazeteleri, tarihe geçecek sayılarını hazırladı.

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