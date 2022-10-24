Kopya karşıtı şapkalarla üniversite sınavına girdiler! Sosyal medyayı salladı

Legazpi kentindeki bir kolejdeki öğrencilerden başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir başlık takmaları istendi.

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Sınavdaki öğrencilerden bazıları karton, yumurta kutusu ve kağıtlardan yaptıkları çeşitli şekillerdeki şapka, dürbün ve yanlara bakmayı engelleyen gözlüklerle bazıları ise motosiklet kasketiyle sınava girdi.