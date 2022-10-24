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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 17:10

Kopya karşıtı şapkalarla üniversite sınavına girdiler! Sosyal medyayı salladı

Filipinler'de öğrenciler, üniversiteye giriş sınavına kendi yaptıkları 'kopya engelleyici şapkalar'la girdi. Kopya önleyici aparatlar takan öğrencilerin o halleri gülümseten kareler ortaya çıkardı. Yetkililer, bu sayede kimsenin kopya çekmediği, öğrencilerin motivasyonunun arttığını belirtti.

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