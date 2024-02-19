Kocamı Putin öldürdü! Rusya'yı karıştıracak iddia...

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Kremlin'in konuya yönelik sessizliğinin ardından birçok iddia manşetlere taşındı.

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Navalni'nin cansız bedeninin ise nerede olduğuna dair belirsizlik sürüyor.

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Bir kez daha Vladimir Putin'i suçlayan Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, yayımladığı 9 dakikalık video mesajında, "Kocamı Vladimir Putin öldürdü" dedi.

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Eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu ve Rus halkına mücadelesinde onun yanında olmaları için çağrıda bulundu.

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Paylaştığı 9 dakikalık videoda Navalnaya, Putin'in kocasını öldürdüğünü iddia etti.

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Bunu yaparak kendisini eşinden ve iki çocuğunu da babalarından kopardığını söyledi.

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"Vladimir Putin kocamı öldürdü" diyen Navalni'nin eşi, "Putin, Aleksey'i öldürerek benim, kalbimin ve ruhumun yarısını öldürdü." ifadelerini kullandı.

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Navalnaya sözlerine şöyle devam etti:

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"Ama diğer yarısı hâlâ bende ve bana vazgeçmeye hakkım olmadığını söylüyor...

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Navalni'nin çalışmalarına ve ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğim."

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Navalnaya, özgür bir Rusya için mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

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"Sizden öfkemi paylaşmanızı istiyorum" dedi.