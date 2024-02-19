Kocamı Putin öldürdü! Rusya'yı karıştıracak iddia...

Kremlin'in konuya yönelik sessizliğinin ardından birçok iddia manşetlere taşındı.
Navalni'nin cansız bedeninin ise nerede olduğuna dair belirsizlik sürüyor.
Bir kez daha Vladimir Putin'i suçlayan Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, yayımladığı 9 dakikalık video mesajında, "Kocamı Vladimir Putin öldürdü" dedi.
Eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu ve Rus halkına mücadelesinde onun yanında olmaları için çağrıda bulundu.
Paylaştığı 9 dakikalık videoda Navalnaya, Putin'in kocasını öldürdüğünü iddia etti.
Bunu yaparak kendisini eşinden ve iki çocuğunu da babalarından kopardığını söyledi.
"Vladimir Putin kocamı öldürdü" diyen Navalni'nin eşi, "Putin, Aleksey'i öldürerek benim, kalbimin ve ruhumun yarısını öldürdü." ifadelerini kullandı.
Navalnaya sözlerine şöyle devam etti:
"Ama diğer yarısı hâlâ bende ve bana vazgeçmeye hakkım olmadığını söylüyor...
Navalni'nin çalışmalarına ve ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğim."
Navalnaya, özgür bir Rusya için mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.
"Sizden öfkemi paylaşmanızı istiyorum" dedi.