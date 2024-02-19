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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 23:58

Kocamı Putin öldürdü! Rusya'yı karıştıracak iddia...

16 Şubat'ta tutuklu kaldığı cezaevinde hayatını kaybettiği açıklanan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ani ölümünün arkasındaki gizem henüz aralanmadı. Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, yayımladığı 9 dakikalık video mesajında, “Kocamı Vladimir Putin öldürdü' ifadelerini kullandı.

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