Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,5458
  • 36,7825
  • 2659.27
  • 9836.88

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 16:12

Kızıl gezegende müthiş keşif! Mars'ın kayalık dış kabuğunda bulundu

Bilim adamları, 'Kızıl gezegen' Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarının keşfedildiğini açıkladı. Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfedilmesine ilişkin BBC'ye konuşan California Berkeley Üniversitesinden Michael Manga, Dünya'da su ararken aynı teknikleri kullandıklarını ifade ederek 'Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Ulaştığımız yeni bulgular 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusunun cevabı olabilir.' dedi.