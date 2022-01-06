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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:51

Kıyamet buzulu eriyor! Kritik eşik on yıl içinde aşılabilir

İklim krizinin etkileri nedeniyle Batı Antarktika'da bulunan dev Thwaites buzulunun her geçen gün erimesinin hızlandığı açıklandı. 2000 yılından bu yana 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğrayan ve son 30 yılda iki kat daha hızlı eriyen buzulun tamamen erimesi durumunda küresel deniz seviyesini 65 santimetre yükselteceği belirtildi. Oregon Eyalet Üniversitesi'nde buzul bilimci olan Erin Pettit, dev buzulun doğudaki buz sahanlığının yüzeyinde çatlaklar tespit edildiğini ve on yıl içinde çökebileceğini söylerken bilim insanları bunun sonun başlangıcı olduğunun altını çizdi.

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