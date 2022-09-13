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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 17:05

Kırgızistan Türk SİHA'sı TB2 için özel üs kurdu! İşte ilk görüntüler

Kırgızistan, geçen yıl Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'lar için üs kurdu. Üssün açılışı Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından yapıldı.

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