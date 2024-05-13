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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:51

Kim Jong-Un silah fabrikalarını denetledi! Hedefi 12'den vurdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, silah fabrikalarına denetimde bulundu. Lider denetimde keskin nişancı tüfeği ile yaptığı deneme atışında hedefi 12'den vurdu.

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