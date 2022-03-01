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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Mart 2022 Salı 09:26

Kiev'e yaklaşan 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu

ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.

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