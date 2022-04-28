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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 11:04

'Kebap satıcısı' fotoğrafı yarışmada birincilik getirdi

İngiltere'de düzenlenen Pink Lady Yılın Yiyecek Fotoğrafıçısı 2022 yarışmasında ‘Sokak Yiyeceği' dalında Debdatta Chakraborty “Kebabiyana” isimli fotoğrafıyla birinciliği aldı. Birincilik ödülü getiren fotoğrafta dumanlar içinde kebap yapan bir adam görülüyor.

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