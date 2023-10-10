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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:04

Karabağ'da artık Azerbaycan polisi nöbet tutuyor! Rus barış gücü çekildi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki geçici görevli Rus barış gücü askerlerinin boşalttığı gözlem noktalarında, Azerbaycan polisi görevine devam ediyor.

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