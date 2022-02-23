Kahin Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti ortaya çıktı! Gelecekte dünyayı neler bekliyor

Tüm dünya, Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmelere kilitlenmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı tansiyonu yükseltti. Dünya medyası ise bu gelişmeyi "3. Dünya Savaşı geliyor" şeklinde yorumladı.
Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağından 11 Eylül saldırılarına kadar birçok tarihi olayı tahmin eden Baba Vanga'nın Rusya'yı da yıllar önce övdüğü ortaya çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımları Baba Vanga'nın yıllar önce yaptığı bir diğer kehanet de akıllara geldi. Baba Vanga, Rusya'nın Dünya'yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise "Dünya'nın Lordu" olacağını iddia etmişti.
İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979'da Rusya'nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.
Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, "Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir'in şanı, Rusya'nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya'yı da domine edecek" demişti.
İngiliz tabloid gazetesi The Sun'da yer alan haberde, Baba Vanga'nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov'a yaptığı da kaydedildi.
Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.
İŞTE BABA VANGA'NIN KEHANETLERİ
Baba Vanga'nın Müslümanlar hakkında açıklaması ise son zamanlara damga vurdu.
Baba Vanga'da İslam alemini sevindiren, Avrupalıları yasa boğan kehanet. Müslümanlar tüm Avrupa'yı ele geçirecek. Avrupa kıtasının kontrolü Müslümanların elinde olacak.
1996 yılında, 85 yaşında hayatını kaybeden Baba Vanga söylediği kehanetler sonucu hem Bulgaristan'da hem de tüm dünyada tanınır bir hale geldi. Henüz genç bir kadınken geçirdiği fırtınada gözlerini kaybeden Baba Vanga, o günden itibaren onlarca kehanette bulundu. Baba Vanga hakkında çıkan bir kitabın ardından hangi kehanetlerde bulunduğu ortaya çıkmış ve bunların gerçek olduğu görülmüştü. Ölümünün ardından 24 yıl geçmesine rağmen bir sürü kehaneti bulunmaktadır. Baba Vagna'nın dünya üzerinde en çok dikkat çeken kehaneti ise Müslümanların Avrupa'yı ele geçireceği oldu.
MÜSLÜMANLAR AVRUPA KITASINI ELE GEÇİRECEK
Baba Vanga'nın dünya üzerinde en çok dikkat çeken kehaneti ise Müslümanların Avrupa'yı ele geçirmesi oldu. 2043 yılında olucağını söyleyen Baba Vanga kehaneti son dönemlerde en çok aratılanlar arasına girdi.
2028
Yeni bir enerji çeşidi geliştirilecek (büyük olasılıkla kontrol altına alınmış termonükleer reaksiyon). Yavaş yavaş açlığın önüne geçilecek. İçinde insan bulunan bir uzay gemisi Venüs'e yollanacak.
2046
Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.
2066
A.B.D, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.
2110
Kasım 2110'da 3. Dünya Savaşı başlayacak. 2114'te sona erecek savaşta nükleer ve kimyasal silahlar kullanılacak.
2183
Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.
2211
Savaş yüzünden Kuzey Yarımküre'de oluşan radyoaktif kalıntılar, hayvan ve bitkilerin yok olmasına neden olacak. Nükleer savaştan canlı çıkan Avrupalılar ise Müslümanlar tarafından başlatılacak kimyasal saldırıyla karşı karşıya kalacaklar.
2262
Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek.
2296
Güneş'te güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak.
2314
Savaşta kullanılan kimyasal ve nükleer silahların sonucu olarak dünya nüfusunun yarısı cilt kanseriyle mücadele edecek.
3797
Bu yıl itibariyle Dünya üzerindeki her canlı ölmüş olacak, fakat insanoğlu yeni bir yıldız sisteminde yeni bir yaşam kurabilecek kadar gelişmiş olacak
3803
Yeni bir gezegende yavaş yavaş nüfus artacak. İnsanlar arası iletişim azalacak. Yeni gezegenin iklimi insanların organizmalarını değiştirecek, insanlar mutasyona uğrayacak.
3854
Medeniyetin gelişmesi hemen hemen duracak. İnsanlar sürü halindeki hayvanlar gibi yaşamaya başlayacaklar.
4308
Maruz kalınan mutasyonuna bağlı olarak insanlar beyinlerinin %34'ünü kullanmaya başlayacaklar. Kötülük ve nefret nosyonları tamamıyla yitirilecek.