Kahin Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti ortaya çıktı! Gelecekte dünyayı neler bekliyor

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Tüm dünya, Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmelere kilitlenmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı tansiyonu yükseltti. Dünya medyası ise bu gelişmeyi "3. Dünya Savaşı geliyor" şeklinde yorumladı.

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Öte yandan bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan'ın ünlü kahini Baba Vanga'yı getirdi.

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Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağından 11 Eylül saldırılarına kadar birçok tarihi olayı tahmin eden Baba Vanga'nın Rusya'yı da yıllar önce övdüğü ortaya çıktı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımları Baba Vanga'nın yıllar önce yaptığı bir diğer kehanet de akıllara geldi. Baba Vanga, Rusya'nın Dünya'yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise "Dünya'nın Lordu" olacağını iddia etmişti.

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İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979'da Rusya'nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.

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Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, "Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir'in şanı, Rusya'nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya'yı da domine edecek" demişti.

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İngiliz tabloid gazetesi The Sun'da yer alan haberde, Baba Vanga'nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov'a yaptığı da kaydedildi.

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Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.

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İŞTE BABA VANGA'NIN KEHANETLERİ



Baba Vanga'nın Müslümanlar hakkında açıklaması ise son zamanlara damga vurdu.



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Baba Vanga'da İslam alemini sevindiren, Avrupalıları yasa boğan kehanet. Müslümanlar tüm Avrupa'yı ele geçirecek. Avrupa kıtasının kontrolü Müslümanların elinde olacak.

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1996 yılında, 85 yaşında hayatını kaybeden Baba Vanga söylediği kehanetler sonucu hem Bulgaristan'da hem de tüm dünyada tanınır bir hale geldi. Henüz genç bir kadınken geçirdiği fırtınada gözlerini kaybeden Baba Vanga, o günden itibaren onlarca kehanette bulundu. Baba Vanga hakkında çıkan bir kitabın ardından hangi kehanetlerde bulunduğu ortaya çıkmış ve bunların gerçek olduğu görülmüştü. Ölümünün ardından 24 yıl geçmesine rağmen bir sürü kehaneti bulunmaktadır. Baba Vagna'nın dünya üzerinde en çok dikkat çeken kehaneti ise Müslümanların Avrupa'yı ele geçireceği oldu.

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MÜSLÜMANLAR AVRUPA KITASINI ELE GEÇİRECEK

Baba Vanga'nın dünya üzerinde en çok dikkat çeken kehaneti ise Müslümanların Avrupa'yı ele geçirmesi oldu. 2043 yılında olucağını söyleyen Baba Vanga kehaneti son dönemlerde en çok aratılanlar arasına girdi.

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2025 Avrupa'da hâlâ çok az insan yaşıyor olacak.

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2028 Yeni bir enerji çeşidi geliştirilecek (büyük olasılıkla kontrol altına alınmış termonükleer reaksiyon). Yavaş yavaş açlığın önüne geçilecek. İçinde insan bulunan bir uzay gemisi Venüs'e yollanacak.

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2033 Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

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2043 Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.

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2046 Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.

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2066 A.B.D, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.

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2076 Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.

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2084 Doğa yeniden canlanacak.

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2088 İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek.

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2097 Hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek.

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2100 İnsan yapımı yapay bir güneş Dünya'nın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak.

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2110 Kasım 2110'da 3. Dünya Savaşı başlayacak. 2114'te sona erecek savaşta nükleer ve kimyasal silahlar kullanılacak.

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2111 İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek.

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2123 Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak.

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2125 Macaristan, uzaydan sinyaller alacak.

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2130 Uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak.

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2164 Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek.

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2170 Büyük bir kuraklık yaşanacak.

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2183 Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.

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2187 İki volkanik patlama başarılı bir şekilde durdurulacak.

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2195 Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak.

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2196 Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.

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2201 Güneş'teki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek.

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2211 Savaş yüzünden Kuzey Yarımküre'de oluşan radyoaktif kalıntılar, hayvan ve bitkilerin yok olmasına neden olacak. Nükleer savaştan canlı çıkan Avrupalılar ise Müslümanlar tarafından başlatılacak kimyasal saldırıyla karşı karşıya kalacaklar.

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2221 Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar.

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2256 Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni bir hastalık getirecek.

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2262 Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek.

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2271 Fizik kuralları değişecek.

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2273 Beyaz, siyah ve sarı ırkların bileşiminden tek bir melez ırk doğacak.

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2279 Hiçten enerji üretilecek -büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten.

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2288 Zamanda yolculuk yapılacak. Uzaylılarla bağlantı kurulacak.

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2291 Güneş daha da soğuyacak. Güneş'i ısıtmak için girişimlerde bulunulacak.

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2296 Güneş'te güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak.

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2302 Evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak.

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2304 Ay'ın gizemi çözülecek

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2314 Savaşta kullanılan kimyasal ve nükleer silahların sonucu olarak dünya nüfusunun yarısı cilt kanseriyle mücadele edecek.

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2341 Korkunç bir şey uzaydan Dünya'ya doğru yaklaşacak.

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2354 İnsan yapımı güneşlerden birinde meydana gelecek bir kaza, kuraklığa neden olacak.

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2371 Tüm dünyada açlık baş gösterecek.

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2378 Çok hızlı büyüyen yeni bir nesil ortaya çıkacak.

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2480 İnsan yapımı iki güneş birbiriyle çarpışarak Dünya'yı karanlıkta bırakacak

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3005 Mars'ta çıkacak savaş yüzünden Dünya'nın yörüngesi değişecek.

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3010 Ay'a bir kuyruklu yıldız çarpacak. Dünya'nın çevresi taş, toz ve külle kaplanacak.

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3016 Avrupa'nın nüfusu tükenme noktasına gelecek.

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3797 Bu yıl itibariyle Dünya üzerindeki her canlı ölmüş olacak, fakat insanoğlu yeni bir yıldız sisteminde yeni bir yaşam kurabilecek kadar gelişmiş olacak

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3803 Yeni bir gezegende yavaş yavaş nüfus artacak. İnsanlar arası iletişim azalacak. Yeni gezegenin iklimi insanların organizmalarını değiştirecek, insanlar mutasyona uğrayacak.

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3805 İnsanlar arasında kaynak savaşları çıkacak. İnsanların yarısından fazlası ölecek.

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3854 Medeniyetin gelişmesi hemen hemen duracak. İnsanlar sürü halindeki hayvanlar gibi yaşamaya başlayacaklar.

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4308 Maruz kalınan mutasyonuna bağlı olarak insanlar beyinlerinin %34'ünü kullanmaya başlayacaklar. Kötülük ve nefret nosyonları tamamıyla yitirilecek.