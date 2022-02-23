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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:37

Kahin Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti ortaya çıktı! Gelecekte dünyayı neler bekliyor

Dünya Rusya-Ukrayna krizini konuşurken kör kahin Baba Vanga'nın kehaneti gündem oldu. Ünlü kahinin Rusya'yı övdüğü ve Rusya Devlet Başkanı Putin için 'Dünya'nın Lordu' dediği ortaya çıktı.

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