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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 16:57

Japonya'nın en yüksek gökdeleni 'Mori JP Tower' açıldı! 390 metre yüksekliğe sahip

Japonya'da inşası tamamlanan, ülkenin 330 metrelik en yüksek gökdeleni 'Azabudai Hills Mori JP Tower'ın açılışı yapıldı.

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