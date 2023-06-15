  • $23,6727
  • 25,7746
  • 1468.11
  • 5405.4

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 14:24

Japonya'da siparişler evlere gökten iniyor

Doğu Asya'nın en büyük ada ülkesi Japonya'da siparişler, adalar arası dronlarla müşterilerine paraşütle atılarak ulaştırılıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.