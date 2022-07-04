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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:08

İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü! En az 6 kişi hayatını kaybetti

Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesindeki bir buz kütlesinin çökmesi sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda 10'dan fazla kişi ise kayıp olarak bildirildi.

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