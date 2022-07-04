İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü! En az 6 kişi hayatını kaybetti

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada olarak anılan mevkiinde büyük bir buz kütlesi çöktü

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Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin ilk belirlemelerine göre, söz konusu olay anında dağda bulunan bir grup dağcıdan 6'sı yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

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Olayda 10 kadar kişinin daha kayıp olduğu, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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Arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopterin de destek verdiği kaydedildi.

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Basındaki haberlerde, İtalya'nın bir süredir aşırı sıcak hava ve kuraklığın etkisinde olduğu belirtilerek, Marmolada tepesinde dün 10 derece ile hava sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.

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Marmolada tepesindeki buzul, "İtalya'daki en büyük buzul kütlelerinden biri" olarak biliniyor.

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15 YILA YOK OLABİLİR

İtalya'nın Padova Üniversitesinden bilim insanları, Eylül 2020'de yaptıkları açıklamayla Marmolada'daki buz kütlesinin 15 yıl içinde yok olabileceğine dair uyarmıştı.

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