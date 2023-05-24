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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:35

İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı. Yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede 'kırmızı alarm' statüsü de devam ediyor.

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