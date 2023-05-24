İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi
İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı. Yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede 'kırmızı alarm' statüsü de devam ediyor.
Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hala sular altında olan Conselice kentinde ise vatandaşların tahliyesi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.