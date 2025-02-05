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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2025 Çarşamba 14:16 |

İsveç'te okula yönelik silahlı saldırı! 10 kişinin öldüğü bildirildi

İsveç'in Örebro kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 'yaklaşık 10 kişinin' öldüğü bildirildi.

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