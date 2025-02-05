İsveç'te okula yönelik silahlı saldırı! 10 kişinin öldüğü bildirildi

"İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı"





İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, olay hakkında ortak basın toplantısı düzenledi.





Saldırı haberini "büyük bir üzüntüyle" öğrendiğini kaydeden Başbakan Kristersson, "Olmaması gereken şey oldu. Bugün tamamen masum insanlara karşı vahşice ve ölümcül şiddete tanık olduk. Bu, İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı. Düşüncelerimiz mağdurlarla, onların arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.