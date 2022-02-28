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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:58

İşte insanların hayatını kurtaran hayvan!

En çok insan hayatı kurtaran hayvan hangisidir? Sadık köpek, soylu at ya da cesur posta güvercini değil.

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