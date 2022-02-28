İşte insanların hayatını kurtaran hayvan!

Bir kere bile iğne yaptırdıysanız hayatınızı Kuzey Amerika at nalı yengecine borçlusunuz demektir.
Kanının özütü ilaç firmaları tarafından tehlikeli mikroplardan arındırıldıklarından emin olmak için, ilaç, aşı ve yapay böbrek gibi tıbbi malzemelerin testlerinde kullanılır.
At nalı yengeçleri, sığ suları olan kirli denizlerde yaşarlar. Bu suların bir litresinde yüz milyarlarca zehirli bakteri bulunur.
Onun yerine kanlarında bu bakteri ve virüsleri bir pıhtıyla çevreleyerek etkisiz hale getiren mucizevi bir madde bulunur.
Tıbbi amaçlı kullanılacak herhangi bir şeye mikrop bulaşıp bulaşmadığını anlamak için biraz LAL'a maruz bırakmak yeter.
İnsan kanının aksine, at nalı yengecinin kanında oksijeni taşımak için demiri kullanan hemoglobin yoktur,
onun yerine bakır kullanan hemosiyanin vardır ve bundan dolayı kanları mavidir. Litresi 15 bin dolara satılır.
Küçük balıkçı tekneleriyle tırmık kullanarak toplanır (haftada yaklaşık bin tane) ve laboratuvarlara canlı getirilirler.
Kanlarının yüzde 30'u bile alınsa, suya geri bırakıldıklarında kısa sürede kendilerini toparlayabilirler.
At nalı yengeçleri aslında yengeç değildir. Hatta kabuklu bile sayılmazlar. Tür olarak kene, akrep ve örümceklere daha yakındırlar.Bir zamanların zengin türlerinden olan Xiphosura'nın (Kılıçkuyruk) yaşayan son üyeleridir.
Kavisli kabukları vardır. Bu özellikleri nedeniyle bir zamanlar Amerikan yerlileri tarafından tas olarak kullanılıyordu.
Kanlarının sıradışı özelliğinin yanı sıra menenjit ve kanseri teşhis edebilen at nalı yengeçleri, aşırı sıcak ile soğuğa karşı da oldukça dayanıklıdır.Bir yıl boyunca yemek yemeden hayatta kalabilen at nalı yengeçlerinin 10 tane gözü vardır.