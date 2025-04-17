İşte dünyanın en iyi 50 tatlısı! Listede Türkiye de var

<p>Alfajore, Güney Amerika</p><br><p>Elmalı turta, Avusturya</p><br><p>Baklava, Türkiye</p><br><p>Kara orman pastası, Almanya</p><br><p>Burma, Orta Doğu ve Türkiye</p><br><p>Browni, ABD</p><br><p>Cannoli, Sicilya</p><br><p>Cendol, Singapur</p><br><p>Kakuleli çörek, İsveç</p><br><p>Çikolata parçacıklı kurabiye, ABD</p><br><p>Çikolatalı mus, Fransa</p><br><p>Hindistancevizli pasta, ABD'nin güneyi</p><br><p>Crème Brûlée (Yanık krema), Fransa</p><br><p>Dan tat (Yumurtalı tart), Hong Kong</p><br><p>Donut, ABD</p><br><p>Eszterhazy turta, Macaristan</p><br><p>Flan, Latin Amerika</p><br><p>Gâteau Fondant au Chocolat, Fransa</p><br><p>Roma dondurması, İtalya</p><br><p>Gulab Jamun, Hindistan</p><br><p>Japon cheesecake'i, Japonya</p><br><p>Kashata, Doğu Afrika</p><br><p>Cornes de Gazelle, Fas</p><br><p>Kifli, Macaristan</p><br><p>Künefe, Doğu Akdeniz</p><br><p>Kouign Amann, Bretonya, Fransa</p><br><p>Kulfi, Hindistan</p><br><p>Limonlu tart, Fransa</p><br><p>Linzer turtası, Avusturya</p><br><p>M'hanncha, Fas</p><br><p>Ma'amoul, Orta Doğu</p><br><p>Mandazi, Güney Sudan</p><br><p>Medovik, Rusya</p><br><p>New York cheesecake'i, ABD</p><br><p>Oliebollen, Hollanda</p><br><p>Pavlova, Avustralya ve Yeni Zelanda</p><br><p>Polvorónes, Latin Amerika, İspanya ve Filipinler</p><br><p>Kadayıf dolması, Orta Doğu</p><br><p>Rigó Jancsi, Macaristan</p><br><p>Safran dondurması, İran</p><br><p>Susam topları, Jian Dui, Çin</p><br><p>Kar dondurması, Xue Hua Bing, Tayvan</p><br><p>Vişneli pie, ABD'nin orta batısı</p><br><p>Yapışkan pirinçli mango, Tayland</p><br><p>Yapışkan toffee pudingi, İngiltere</p><br><p>Tarte Tatin, Fransa</p><br><p>Tiramisu, İtalya</p><br><p>Trileçe, Meksika ve Orta Amerika</p><br><p>Tub Tim Krob, Tayland</p><br><p>Trifle, İngiltere</p><br>