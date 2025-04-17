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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 15:54 |

İşte dünyanın en iyi 50 tatlısı! Listede Türkiye de var

Dünyanın en iyi 50 tatlısı belli oldu. CNN tarafından yayınlanan “Dünyanın en iyi 50 tatlısı” listesinde Türkiye'den de tatlılar yer alıyor.

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