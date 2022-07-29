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DÜNYA
Eklenme tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 13:29

İstanbul 'Dünyanın En Harika Yerleri' listesinde! Time dergisi yayınladı

İstanbul, Time dergisinin '2022 yılının 50 en harika yeri' listesine girdi.

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