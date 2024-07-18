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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 10:56

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.