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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 07:26

İsrail'den Refah'a hava saldırısı: 100'den fazla sivil ölüm var

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırıları sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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