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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 22:26

İsrail'de sular durulmuyor: Gösterilere 7 milyon kişi katıldı

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısına karşı 8 aydır devam eden kitlesel protestolara 7 milyona yakın insanın katıldığı belirtildi.

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