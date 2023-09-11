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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 23:08

İsrail'de protestolar 9. ayında: Gözler Yüksek Mahkeme'de

İsrail'de binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunun tartışmalı yargı düzenlemesinde Meclis'in onayladığı kritik yasayı yarın görüşecek Yüksek Mahkeme önünde hükümet karşıtı protesto gösterisi yaptı.

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