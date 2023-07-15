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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:35

İsrail güçleri sınırda Lübnan milletvekiline saldırdı

İsrail ordusu, sınırda bulunan Lübnanlı milletvekili ve beraberindeki gazetecilere göz yaşartıcı gaz bombası ile saldırdı.

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