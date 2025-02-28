İspanya'dan at sırtında yola çıkan 3 hacı adayı! Türkiye ayağına Edirne'den başlayacak

Hangi şehirleri geçeceklerinin henüz belirli olmadığını, İstanbul, Bolu, Ankara, Konya ve Adana gibi şehirleri görmek istediklerini ifade eden Harkassi, şunları kaydetti:





"Türkiye'den sonraki rotamız Suriye'nin son durumuna bağlı. Suriye'deki son durumu görmek istiyoruz. Hükümetin değişmesiyle Suriye'den geçerek geleneksel hac yolunu kullanmak istiyoruz. Bu bölüm bizim için önemli. Mümkün olursa bu güzergahı kullanacağız, olmazsa başka bir alternatif bulacağız. Ama yolun hepsini at sırtında geçmek istiyoruz. Bu yolculukta Allah'ın yardımına ve iyi niyetin önemine bir kere daha şahitlik ettik. Allah için imkansız diye bir şey yok. Bize yola çıktığımız ilk günden beri yardım ediyor. Bu yolculuk 21'inci yüzyılda neredeyse imkansızdı ama Allah'ın yardımıyla şimdiye kadar mümkün oldu. Gençler, Allah'a güvenmeleri gerektiğini unutmasınlar, bu inanç her şeyi mümkün kılar."