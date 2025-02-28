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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 14:02 |

İspanya'dan at sırtında yola çıkan 3 hacı adayı! Türkiye ayağına Edirne'den başlayacak

İspanya'dan hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yola çıkan ve Türkiye'ye ulaşan 3 hacı adayı, yolculuğun Türkiye ayağına başlamak için Edirne'ye geldi.

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