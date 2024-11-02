İspanya'daki sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye çıktı
İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısının 250'ye çıktığı bildirildi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından 'İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti' ve 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bölgede, itfaiye, polis, jandarma, sivil yardım ekipleri dışında 1500'den fazla asker de görev yapıyor. Sel felaketinde en büyük zararı ise şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesi aldı.