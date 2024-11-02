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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2024 Cumartesi 09:22

İspanya'daki sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye çıktı

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısının 250'ye çıktığı bildirildi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından 'İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti' ve 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.