İslam'ı merak eden Japonlar Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor!

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, İslami konuları araştırmaya yönlendirildiğini gözlemlediğini kaydeden Çınar, camiyi ziyaret için en yoğun randevu taleplerinin akademisyenlerden geldiğini belirtti.

Çınar, İslam'da zekat, süt kardeşliği, boşanma gibi konularda uzaktan ve yüz yüze mülakatlar verdiğini bildirdi.

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Çınar, "Tokyo Camisi için her gün açık kapı günü. Randevusuz ziyaretçi sayısı ise hafta içi 300-400 arası, hafta sonu artan faaliyetler dolayısıyla 1000'in üzerine çıkıyor. Bu bağlamda öyle inanıyorum ki Tokyo Camisi'nde randevulu ve randevusuz olarak yılda 50 binin üzerinde misafir ağırlanıyor. Bunun da en az 4'te 3'ünü Japonlar teşkil ediyor." bilgisini verdi.

Türkiye'de 1-7 Ekim'in Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını anımsatan Çınar, Tokyo Camisi'nin yapımında emeği geçen ve bu camide görev üstlenen meslektaşlarına selamlarını iletti.