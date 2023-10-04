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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba 14:18

İslam'ı merak eden Japonlar Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor!

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi, İslam dinini yakından tanımak isteyen Japon toplumundan 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor.

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