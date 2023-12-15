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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 01:48

İşgalci İsrail ordusu Cenin'den çekildi

İşgalci İsrail ordusu, abluka altına aldığı Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinden arkasında büyük bir yıkım bırakarak geri çekildi.

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