İşgalci İsrail ordusu Cenin'den çekildi

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İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ile buradaki mülteci kampından 3 günün sonunda geride 12 Filistinli ölü ile ağır bir yıkım bırakarak çekildi.

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İsrail ordusunun 12 Aralık gece saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3'üncü günün akşamında sona erdi.

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İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar bugün ikindi saatlerinde yoğun biçimde sis bombası atarak kamptan çekilmeye başladı.

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Ancak aradan yaklaşık yarım saat geçtikten sonra askerler yeniden kampa dönünce Filistinli silahlı gruplar ile kısa süreli çatışmalar yeniden patlak verdi. İsrail askerleri akşam saatine doğru yeniden kamptan çekildi.

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İsrail ordusuna ait SİHA'nın dün geceki saldırısıyla biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bugün de bir Filistinli can verdi. İsrail ordusunun üç gün süren baskınında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12 oldu.

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Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri akşam namazına müteakip sloganlar eşliğinde kaldırıldı. Filistinli silahlı gruplar cenaze töreni sırasında havaya ateş etti.

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İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda bazı evler ve binalara yanıcı patlayıcılarla saldırı düzenledi. İsrail ordusunun kullandığı patlayıcıların etkisiyle binaların iç ve dış duvarları karardı, evler, dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

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Hayatını kaybeden Filistinlilerin kamptaki resimlerini yıkarak bazılarının üzerine sprey boyalarla Yahudiliğin sembolü "Davut Yıldızı" çizen İsrail askerleri kamp içindeki bazı duvarlara da sprey boyalarla 7 Ekim saldırılarına işaretle "7.10" yazdı.

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İsrail askerlerinin saldırılarından camiler de payını aldı. Cenin'de bir caminin kubbesine "Davut Yıldızı" çizen askerler, İbranice "Humus yemeye geldik", "Gazze çevresinden selamlar" yazdı. İsrail askerlerinin, kamp içinde kadınların sosyal merkezine de girerek burayı tahrip ettiği görüldü.

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İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı ve Cenin kentinde yaklaşık 20 yapıyı patlayıcılarla hedef aldı. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yolları kazıdı, arabaları sürükleyerek hurdaya çevirdi.

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İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Cenin'de 60 saat devam eden baskın boyunca aranan 60 kişiyi gözaltına aldığını, 50 kadar silah ele geçirdiğini ileri sürdü.

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Buna karşın, Filistinli yetkililer İsrail askerlerinin Cenin kenti ve mülteci kampından yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığını, bunlardan büyük bir çoğunluğunun sorgularının ardından serbest bırakıldığını açıklamıştı.

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İsrail askerleri, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli esir Tamir Meri'nin Cenin Mülteci Kampı'nın tepe bölgesindeki Cebriyat Mahallesi'ndeki iki katlı evini patlayıcılara yerle bir etti.

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Meri ailesinden Edhem Mühenned, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bir buçuk gün boyunca "bölgedeki binaları gezerek evlere şiddetle girdiğini, kadınlara kötü muamele ettiğini" aktardı.

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Tamir Meri'nin biri bebek, karısı ve çocukları da dahil toplam 8 aile üyesini zorla evden çıkardıklarını aktaran Mühenned, İsrail askerlerin eve patlayıcılar yerleştirerek iki katlı binayı yerle bir ettiğini anlattı.

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Cenin Mülteci Kampı son yıllarda sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

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İsrail askerlerinin üst üste düzenlediği baskınlar nedeniyle kampta yaralar sarılamıyor. İsrail ordusu iş makinelerinin Cenin Mülteci Kampı'nda yolları kazıması, sembol yapıları yıkması ve bazı evlere hasar vermesi nedeniyle yıkım her geçen gün artıyor.

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İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.