  • $29,0419
  • 31,3893
  • 1855.55
  • 7667.23

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 13:46

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinli öldürüldü.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.