İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cenin kentine bağlı Eski Şehir beldesinin Sibah Mahallesi'ne İHA ile saldırı düzenledi.

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Saldırıda bazı kişilerin yaralandığı, İsrail güçlerinin yaralılara müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği aktarıldı.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 279'a yükseldi.

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İsrail ordusu, sabah saatlerinde çeşitli yönlerden Cenin kentine baskın düzenlemiş, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

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Yerel kaynaklar, bölgedeki bazı mahalleleri kuşatan İsrail güçlerinin, Cenin Devlet Hastanesi ile Er-Razi ve El-Amal hastanelerinin acil girişlerinin önünde konuşlandığını aktarmıştı.

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İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

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