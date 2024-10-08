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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2024 Salı 09:20

İşgalci İsrail her şeyi yok etti! Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren kareler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1 yıl geride kalırken, Tel Aviv yönetimi sivil yerleşimleri kasıtlı hedef alarak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi öldürmeye devam ediyor. İsrail, Gazze'deki saldırılarında evlerin yanı sıra sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletlere ait yapılar, okul, hastane, cami, kilise ve çok sayıda tarihi yapı ile sivil yerleşim yerini kasıtlı hedef alarak yıktı.