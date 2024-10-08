İşgalci İsrail her şeyi yok etti! Gazze'deki yıkımı gözler önüne seren kareler

İsrail ordusunun kuşatma, baskın ve saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Gazze kentinde yer alan Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten sonra bazı bölümlerini yıkarak hastaneden çekilmişti. İsrail saldırılarının ardından hastane ve çevresindeki yerleşim yerlerinde gerçekleşen büyük tahribat ve yıkımın izleri görüntülendi.