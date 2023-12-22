İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girişe izin vermedi! 2 Filistinli yaralandı

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Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

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Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinliler, cuma namazını Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak için toplandı.

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İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde toplanan yüzlerce Filistinliye müdahale etti.

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İsrail güçleri, Filistinlilere yoğun gaz bombası ile saldırırken Filistinli gençler ise çevrede ateş yakarak polise karşı koydu.

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Atılan gaz bombalarından biri Filistinli bir kişinin aracının camına isabet ederek araçta hasar oluşturdu.

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Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Doğu Kudüs'teki Bab el-Amud ve Bab el-Esbat'ta (Aslanlı Kapı) İsrail polisi tarafından darbedilerek yaralanan 2 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunuldu. Yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildi.

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Ayrıca İsrail güçleri, Filistinli kalabalığa TOMA'dan tazyikli pis su sıktı.

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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 11 haftadır kısıtlıyor.

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