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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 15:50

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girişe izin vermedi! 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 11 haftadır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere müdahale ederek 2 Filistinliyi yaraladı.

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