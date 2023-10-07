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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi 13:09

İşgalci İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasındaki çatışma

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

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