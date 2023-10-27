İşgalci İsrail, cuma namazı kılmasına yine izin vermedi! İşte Mescid-i Aksa'dan ilk kareler

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Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail yönetimi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

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Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin Aksa'ya girişine izin vermedi.

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Aksa'ya alınmayan Filistinli gençlerin bir çoğu, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide namazlarını kıldı. İsrail polisi burada da yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail polisleri cuma namazı kılmak isteyen ancak içeri alınmayan Filistinlilere zaman zaman müdahale ederek güç kullandı.

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Aksa'nın içine alınmayan gazetecilerin, caminin çevresinden yayın yapması da zaman zaman İsrail tarafından engellendi, görüntü almalarına izin verilmedi.

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Filistinli "yaşlı kadın ve erkeklerin" ise cuma namazına son iki haftaya göre daha kalabalık şekilde katıldığı gözlendi.

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İslami Vakıflar İdaresinde isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu hafta Aksa'da sadece 5 bin Filistinlinin cuma namazı kılabildiğini söyledi.

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İsrail polisi ve cumadan çıkan Filistinli gençlerin bekleyişi sürüyor.



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