  • $28,2205
  • 29,8374
  • 1819.49
  • 7706.41

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 14:40

İşgalci İsrail, cuma namazı kılmasına yine izin vermedi! İşte Mescid-i Aksa'dan ilk kareler

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli gençlere yönelik kısıtlamaları bu hafta da devam etti.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.