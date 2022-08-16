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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 11:39

İnsanların ne kadar acımasız olduğunu gösteren fotoğraflar

Lüks çıkarlar uğruna katledilen hayvanların o anları kameralara yansıdı.

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