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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 17:09

İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi! 'Kral 3. Charles' tahta geçti

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu. İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı. Tarihi Saksonlara kadar uzanan tören, tarihte ilk kez halkın görebileceği şekilde yapılırken, kadınların törene katılmasına ilk kez izin verildi. Törende ilan belgelerinin imzalanmasıyla Charles'ın 'Kral 3. Charles' olarak ülkenin monarkı olduğu duyurulmuş oldu.

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