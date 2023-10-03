İngiltere'de sağlık krizi büyüyor... Uzman doktorlar ve pratisyen hekimler grevde

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İngiltere'de uzun süredir maaş zammı konusunda hükümetle anlaşmazlık yaşayan uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler, ikinci kez birlikte greve gitti.

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Ülkede yaklaşık 24 bin uzman doktor ile 61 bin pratisyen ve asistan hekim, 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

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Doktorların iş bırakma eylemi süresince sadece acil servis hizmetleri verilecek.

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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri, "grev süresince hastanelerdeki rutin hizmetlerin neredeyse durma noktasına gelebileceği" uyarısı yaptı.

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İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, doktorlara greve son vermeleri çağrısında bulundu.

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Uzman ve pratisyen hekimler, ilk kez 20 Eylül'de birlikte greve gitmiş ancak bu toplu iş bırakma eylemi 24 saat sürmüştü.

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Enflasyonun üzerinde ücret artışı talebinde bulunan uzman doktorlar bu yıl 4. kez, yüzde 35 ücret artışı isteyen pratisyen ve asistan hekimler ise 7. kez greve gidiyor.

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İngiltere'de doktorların grevi, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yaklaşık 7,7 milyona yükselmesinin nedenleri arasında yer alıyor.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ağustosta yaptığı açıklamada, hükümetin, hastanelerde bekleme listelerinin azaltılmasına yönelik hedefini yakalayamayacağını belirterek, kaydedilen ilerlemenin sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle sekteye uğradığını öne sürmüştü.

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Sunak, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının artmasından grev yapanları ve Kovid-19 salgınını sorumlu tutmuştu.

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İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı geçen yıl 7 milyona yükselmişti.

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