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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 21:13

İngiltere'de sağlık krizi büyüyor... Uzman doktorlar ve pratisyen hekimler grevde

İngiltere'de hükümetle maaş artışı konusunda süregelen anlaşmazlık nedeniyle greve giden uzman doktorlar, pratisyen ve asistan hekimler, Manchester kentinde düzenlenen Muhafazakar Parti Konferansı önünde protesto düzenledi.

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